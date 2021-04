Getta rifiuti in un prato di fianco alla superstrada, camionista multato dai Carabinieri

Un trasportatore 42enne di origine bulgara, in transito con un mezzo pesante nel nostro paese, è finito nei guai per aver gettato gli imballaggi rimasti a bordo del camion in una scarpata adiacente la “superstrada” S.S.33 del Sempione in località Montecrestese.

Un equipaggio della Radiomobile dei Carabinieri di Domodossola, mentre svolgeva servizio lungo la S.S. 33 del Sempione tra Montecrestese e Masera, notava in sosta un mezzo pesante con le porte posteriori del semirimorchio aperte. Pensando di poter essere d’aiuto al conducente del veicolo, i militari si sono fermati ed avvicinati all’uomo che, sorprendentemente, all’interno del semirimorchio era intento a fare grandi pulizie. L’autista veniva colto sul fatto mentre stava gettando quanto rimasto di alcuni imballaggi nella scarpata adiacente la strada.

I Carabinieri, dopo aver fatto rilevare la gravità del gesto, hanno imposto al camionista di rispristinare immediatamente i luoghi facendo recuperare gli oggetti “lanciati” al di fuori del mezzo, tra cui 2 bancali in legno, e tutta la restante spazzatura di cui si era liberato, sanzionandolo, infine, ai sensi del Codice della Strada, con una multa di 600 Euro.

Il trasportare, pagata la multa, si è scusato per il gesto compiuto, riferendo di avere imparato una lezione che non scorderà.