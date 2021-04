Covid 19: allentate le misure di protezione per le case per anziani e per le strutture per invalidi del Ticino

La conclusione della campagna vaccinale nelle case per anziani con un ottimo grado di adesione dei residenti e buono fra il personale curante sta chiaramente mostrando i suoi effetti più che positivi in termini di nuovi contagi negli istituti. I casi si sono praticamente azzerati negli ultimi tre mesi. Dopo un primo allentamento delle misure di protezione a fine febbraio, oggi è possibile rivedere ulteriormente le direttive per il settore.

In particolare, la durata e le modalità delle visite per residente vengono ampliate. Anche per la vita all’interno delle strutture sono previsti allentamenti: ad esempio le attività socializzanti così come i pasti in comune sono possibili a precise condizioni, anche senza indossare la mascherina. I residenti e i visitatori possono consumare bibite e snack sulla terrazza del bar della casa per anziani. Le uscite sono infine ulteriormente concesse ed agevolate.

La campagna vaccinale nel frattempo conclusa fra gli ospiti più fragili degli istituti per invalidi permette pure di rivedere ulteriormente le direttive che concernono questi enti. Ad esempio, sono consentite le visite nelle camere con un massimo di due visitatori contemporaneamente, e vengono ammessi i congedi e soggiorni con pernottamento prolungato come le vacanze e le colonie.

Le citate direttive sono reperibili al sito www.ti.ch/coronavirus.