Tre giorni di addestramento su ricerca e soccorso in ambiente urbano per i Vigili del fuoco

Si conclude nella giornata odierna l’addestramento organizzato dal personale del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Verbania sul territorio del comune di Villadossola che ha visto avvicendarsi per tre giorni consecutivi circa trenta operatori USAR, acronimo di Urban Search and Rescue (Ricerca e Soccorso in ambiente Urbano), impegnati nel perfezionamento delle tecniche di individuazione ed estrazione di vittime coinvolte in ipotetici scenari di crollo a seguito di terremoti o eventi calamitosi di particolare entità.

Il personale, parte del quale di recente formazione presso il Comando Vigili del Fuoco di Pisa, ha operato mediante tecniche di ricerca strumentale con l’ausilio di unità cinofile addestrate alla ricerca dei dispersi in maceria, con l’obiettivo di localizzare e successivamente estrarre le vittime dell’evento anche mediante la realizzazione di opere di rimozione e consolidamento provvisionale.

Le giornate si sono svolte secondo le linee guida internazionali INSARAG, punto di riferimento per la pianificazione della gestione delle emergenze e la cooperazione tra squadre di soccorso provenienti anche da Stati esteri, nel pieno rispetto dei protocolli Covid vigenti.