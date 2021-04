Italia digitale: facciamo il punto

Nel governo guidato da Mario Draghi, Vittorio Colao, a capo del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, persegue l'obiettivo di rendere l'Italia più competitiva a livello europeo e internazionale e lo fa proseguendo con "Italia Digitale 2026", percorso in cinque grandi obiettivi che riguardano anche i privati e la connessione di casa.

Infatti, uno degli obiettivi prevede proprio che, entro il 2026, la Banda Ultra Larga debba coprire il 100% della popolazione italiana.

Oggi, invece, la connessione della Fibra Ottica in tecnologia FTTH sul territorio nazionale è ferma al 35% a causa di rallentamenti tecnici, politici e burocratici.

Una sfida infrastrutturale che prevede di arrivare finalmente a coprire tutti i cittadini con una connessione minima di 30mbps e proseguire con la posa della Fibra Ottica affiancati dalla tecnologia 5g e Fixed Wireless.

Nel frattempo, ogni cittadino può comodamente usare da casa il sito ComparaSemplice per usufruire del servizio di verifica copertura adsl e Fibra Ottica nel proprio Comune e al proprio civico; infatti, per il momento, la copertura delle reti dei vari operatori può non essere ancora capillare e servire tutti i civici all'interno dello stesso centro urbano.

Gli altri obiettivi del Piano di digitalizzazione prevedono che: il 70% della popolazione (il doppio rispetto a oggi) abbia e utilizzi abitualmente l'identità digitale e possieda una conoscenza e consapevolezza buona della rete e della tecnologia; il 75% delle PPAA usi servizi in cloud; l'80% dei servizi pubblici venga erogata online.

C'è ancora molto da fare per migliorare la situazione attuale. Basti pensare, ad esempio, che il 95% delle PPAA a oggi custodisce i dati degli utenti in strutture non adeguate a proteggere le informazioni personali.

Inoltre, la digitalizzazione delle pratiche della pubblica amministrazione e l'ampia diffusione dell'identità digitale consentiranno di offrire alla cittadinanza servizi sempre più snelli e accessibili.

Le installazioni dell'app IO, sportello digitale unico, sono oggi 10 milioni e l'applicazione è ancora in fase di implementazione.

Digitalizzazione: la situazione locale

Per quanto riguarda la digitalizzazione sul territorio, a marzo l'Accordo di programma sulle Aree interne ha avuto il via libera dalla Regione Piemonte.

Si tratta di un accordo che prevede l'attivazione di una serie di progetti per le aree interne delle Valli dell’Ossola, delle Valli di Lanzo e della Valle Bormida legati alla digitalizzazione, cultura, sanità, efficientamento energetico, istruzione e trasporti.

Le Aree interne, spesso, sono fondate su centri di piccole dimensioni lontani dai centri principali e così, in molti casi, possono garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità a questo genere di servizi.

Tali accordi, allora, sono una grande occasione per ridare slancio e vitalità ai territori, sostenere e aiutare le comunità locali delle valli che rappresentano un patrimonio di saperi e di identità culturali di fondamentale importanza.

In termini economici, l'impegno per la Valle d'Ossola è di 12.027.500 euro così distribuiti: 6.950.000 dalla Regione mediante fondi strutturali, 3.740.000 dallo Stato con la Legge di stabilità e 1.337.500 di risorse pubbliche locali.