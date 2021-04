Partirà il primo maggio il Torneo nazionale serie D di Volley

Finalmente, dopo tanta attesa, lo scorso martedì sono stati pubblicati i calendari del Coppa Italia Serie D, manifestazione di carattere nazionale che la Federazione Italiana Pallavolo ha indetto al posto dei campionati regolari che, per motivi di tempistiche non potevano ormai essere più disputati.

Le quindici squadre piemontesi iscritte sono state divise in due gironi, uno da 8 e un altro da 7 squadre, e disputeranno un torneo con gare di sola andata. I domesi sono stati inseriti nel girone con: Alessandria, Montanaro, Acqui Terme, Sant'Anna Torino, Biella e Santhià.

Le prime due squadre classificate di ogni girone disputeranno ad incrocio le semifinali e poi la finale regionale prevista per metà giugno.

Il torneo prenderà inizio il prossimo sabato primo maggio: Domodossola ospiterà il Biella al Palaraccagni alle ore 17.00. Le partite si dovranno disputare a porte chiuse a causa delle norme in materia anti-covid.

I ragazzi di De Vito non vedono l'ora di tornare in campo anche se hanno pochissimi allenamenti alle spalle. Sicuramente il torneo darà la possibilità ai tanti giovani di mettersi in mostra e agli atleti più esperti di riprendere un po' di condizione fisica.

Comunque vada sarà un successo essere riusciti a partecipare a questa competizione che, solo pochi giorni fa, non era ancora stata confermata dagli organi federali.