Donati a Soccorso Alpino e Dottor Clown Vco 4 mila euro in memoria del Conte Gria

Ormai è passato più di un mese da quando il Conte ci ha lasciato, eppure fin da subito si era pensato ad un modo per restituire in qualche modo tutto il bene che Silvio aveva donato in vita a chi ha avuto il piacere di conoscerlo e l’onore di averlo come amico. Spontaneamente, e alimentate dal passaparola, sono partite delle raccolte fondi: tra i colleghi, gli amici, i compagni di corse e non solo. Non ci sono stati dubbi sulle associazioni a cui destinare la cifra raccolta, sarebbe stata divisa equamente tra il Soccorso Alpino e l’Associazione Dottor Clown VCO. In particolare, il Soccorso Alpino Stazione di Bognanco come segno della grande passione che aveva Silvio per la montagna ed in particolare per la Val Bognanco, di cui nelle corse a piedi e gare di scialpinismo era anche portacolori dell’omonimo gruppo sportivo; e l’Associazione Dottor Clown VCO come simbolo del suo carattere positivo e goliardico oltre al legame affettivo che aveva con molte persone che operano come volontari in questa associazione.

La cifra raccolta è importante: 4 mila euro. Questi soldi verranno utilizzati dal Soccorso Alpino Stazione di Bognanco per l’acquisto di un taboga e di attrezzature necessarie alla stazione; l’Associazione Dottor Clown VCO destinerà questi fondi per la sistemazione di una terrazza, in modo da renderla fruibile ai ragazzi disabili del reparto San Francesco presso l’Istituto Sacra Famiglia di Verbania. La terrazza sarà intitolata “La Terrazza del Conte”.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi; in particolare vorremmo ringraziare i colleghi della Ditta Righi, gli ex colleghi della Metalbrass, Ditta Tr.Metal, atleti e amici del gruppo Avis Marathon Verbania, atleti e amici del GS Bognanco, l’ASD Valbrevettola, Pubblicità Valtoce, gli amici della Casèla di Ogaggia, Tendenze di Sole di Alex De Carvalho, gli amici di Feriolo e Baveno, gli amici Ossolani e tutti coloro che lo porteranno sempre nel cuore e manterranno vivo il suo ricordo nel tempo. Grazie.