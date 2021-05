Prende forma lo stemma di Domodossola

Sta prendendo forma lo stemma di Domodossola. I lavori che ridisegnano la piazza antistante la stazione ferroviaria proseguono e anche lo stemma, in fase di realizzazione, è ormai completato. Ricordiamo che l’amministrazione ha ridisegnato sia la parte di piazza Matteotti che va verso l’ex ufficio postale (ora spostatosi in via Gramsci) che quella davanti al bar Regina che diventerà come quella dove sorge il monumento alla Resistenza.