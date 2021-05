Villadossola ''certifica'' un avanzo di 411 mila euro

Il Comune di Villadossola certifica in questo momento un avanzo libero di 411.422 euro. E’ quanto emerge dal rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020. Esercizio che risente della grosse difficoltà dettate dalla pandemia, che hanno messo a dura prova le casse comunali di tutti i comuni italiani.

Il rendiconto è stato approvato nella seduta di venerdì sera, col voto della maggioranza e l’astensione dei due gruppi di opposizione che hanno riconosciuto la gestione straordinaria del momento ma che attendono fine maggio quando avverrà la definitiva e giusta certificazione del rendiconto.

Va detto che con un bilancio come il nostro che già fa fatica e con l’arrivo della pandemia rischiavano di andare in disavanzo. Invece siano andati in avanzo’’ afferma l’assessore alle finanze del Comune, Stefano Cittadino (nella foto).

Che in seduta ha sciorinato che parlando di un risultato di amministrazione al 31 dicembre scorso di 1.493.115 euro che include il fondo cassa, quando incassato, quanto pagato e la gestione dei residui.

‘’Di questo - dice l’assessore - ne accantoniamo una parte e ne vincoliamo una parte’’. L’accantonamento si aggira poco oltre i 318 mila euro mentre la parte vincolata è poco sopra i 300 mila euro.

Il Comune di Villadossola in questa fase epidemica ha ricevuto oltre 457 mila euro dallo Stato, che non ha speso non spesa del tutto ma solo per 300.808 euro.

‘’Quindi . aggiunge Cittadino - in avanzo libero abbiamo 200 mila euro. Anche se non sappiamo con certezza se questa certificazione cambierà entro 31 maggio mentre l’approvazione del rendiconto era dovuta entro fine aprile’’.

Cittadino ha anche evidenziato l’importanza di aver ridotto le spese sui mutui, che ha portato a vincolare 297.472: questo anno il Comune ha speso di fatto solo 88 mila euro di rate e non oltre le 400 mila del passato.

Il sindaco Bruno Toscani ha evindenziato il ‘buon lavoro fatto da Cittadino’’ e ricordato che nella discussione di fine maggio ‘’si avrà la possibilità di entrare nello specifico del rendiconto’’