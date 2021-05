Uno slogan per unire le aree protette di Vercelli, Novara, Biella e Vco

C'è tempo fino al 16 maggio per partecipare al concorso indetto dal Parco Ticino Lago Maggiore per la creazione di un nuovo slogan che unisca tutte le aree protette delle quattro province: Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola.

L’obiettivo del concorso è la creazione di uno slogan che permetta l’identificazione di aree territorialmente separate ma unite nel loro scopo di tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità. Quello più originale verrà scelto per accompagnare il logo e le iniziative del Parco.

"In questa prima parte di mandato – spiega Erika Vallera, vicepresidente e assessore alla cultura - ci siamo resi conto di come, a volte, si percepisca con grande difficoltà l'esattezza delle aree ricomprese nell'Ente di gestione. Un problema verosimilmente legato al nome, EGAP Ticino e Lago Maggiore, che non riesce a rispondere a questa esigenza. Da qui la decisione di indire un concorso di idee per la creazione di uno slogan. Una iniziativa dunque che si pone l'obiettivo di rispondere ad una necessità concreta: far percepire con maggiore immediatezza tutte le aree ricomprese nell'Ente di gestione, che ricordo si estende su quattro province. A partire da questo slogan, che accompagnerà il nostro logo, vogliamo quindi sottolineare l'unità dell'ente malgrado le distanze territoriali."

Il vincitore inoltre riceverà come premio una pianta proveniente dal vivaio “Fenale” di Albano Vercellese.

Per scoprire come partecipare: www.parcoticinolagomaggiore.it o i canali social @parcoticinolagomaggiore.