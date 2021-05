Patelli: "All'orizzonte la ripartenza post pandemia e un ospedale da costruire: irresponsabile cambiare strada"

“Negli anni di lavoro nel Consiglio comunale fianco a fianco col Sindaco Pizzi, ne ho apprezzato le qualità e condiviso nelle Commissioni e nelle riunioni di maggioranza la linea disegnata dalla squadra di governo. È stata impressionante la mole di lavoro svolta, con la certezza di lasciare ai nostri concittadini qualità e non solo quantità, come segno del nostro percorso amministrativo che sta volgendo al termine – dichiara Fabio Patelli, capogruppo Lega Salvini al Consiglio Comunale di Domodossola.



I prossimi anni saranno fondamentali per il futuro della nostra comunità. Abbiamo il dovere di creare le migliori condizioni per favorire una rapida e duratura ripartenza di tutte quelle attività che anche nella nostra città sono state messe in ginocchio dalla pandemia – prosegue Patelli.



Il recente studio sulla gestione della sanità provinciale ha confermato la costruzione di un nuovo ospedale a Domodossola e la Lega sarà in prima linea affinché finalmente, dopo 25 anni, si passi dalle parole ai fatti, e anche la città di Domodossola dovrà garantire al Consigliere Preioni il miglior alleato possibile con il quale percorrere la strada disegnata dalla Regione Piemonte.



Con l'augurio che venga sciolta la riserva sulla candidatura di Lucio Pizzi il prima possibile, confermo la massima intesa con la segreteria cittadina e provinciale e sono certo che non confermare la fiducia al Sindaco Pizzi sarebbe un grave segno di irresponsabilità, in particolar modo per chi ne ha condiviso il percorso da 5 anni a questa parte" - conclude il leghista.



Così in una nota Fabio Patelli, capogruppo Lega Salvini al Consiglio Comunale di Domodossola.