Bloccata dal maltempo la perforazione del ghiacciaio sul Monte Rosa

I ricercatori italiani e svizzeri che avrebbero dovuto iniziare le perforazioni del ghiacciaio nella zona del Colle Gnifetti sul Monte Rosa sono stati bloccati dal maltempo.

Spesse nubi, precipitazioni nevose e il forte vento presente in quota hanno impedito i lavori della spedizione «Ice Memory».



Gli uomini impegnati nel carotaggio d’alta quota avrebbero dovuto fare tappa dapprima alla Capanna Gnifetti, a 3.600 metri, per acclimatarsi e poi, da oggi, essere operativi in alta quota con soggiorno presso la Capanna Margherita a 4560 m.

Il carotaggio del ghiacciaio è quindi stato rinviato, in attesa di un miglioramento stabile del meteo.



Tecnici e studiosi avrebbero dovuto estrarre una «carota» di ghiaccio dalla lunghezza di circa ottanta metri dal ghiacciaio del Gorner che è il secondo ghiacciaio più esteso delle Alpi (40 km quadrati).



La spedizione italo-elvetica avrebbe dovuto proseguire lo sviluppo del progetto internazionale «Ice Memory», che attraverso i carotaggi punta a raccogliere informazioni sull’ambiente e sul clima degli ultimi diecimila anni.

Secondo gli studiosi il Monte Rosa custodisce l’archivio glaciale più importante dell’arco alpino.



Già nel 2012 un analogo progetto promosso da EvK2Cnr, Cnr e Università di Milano Bicocca aveva portato al carotaggio del ghiacciaio del Lys atto ad analizzare i cambiamenti climatici intervenuti nell’ultimo secolo.



Nell’odierno progetto sono impegnati il centro di ricerca svizzero Paul Scherrer di Villigen, il Consiglio nazionale italiano delle ricerche (Cnr) e l'Università Ca’ Foscari di Venezia.