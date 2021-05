Dal primo giugno Trontano adotta il sacco conforme per l'indifferenziato

A partire da martedì 1 giugno (primo giorno di conferimento del rifiuto indifferenziato del mese) importanti novità saranno introdotte nel servizio di raccolta dei rifiuti in Comune di Trontano.



La novità, volta a dare nuovo impulso alla corretta differenziazione dei rifiuti, riguarda l'obbligo di utilizzo dei sacchetti bianchi "conformi" per il conferimento del rifiuto indifferenziato.



I sacchi in questione sono forniti, a titolo gratuito, dall'Amministrazione in un quantitativo prestabilito e calcolato in base ad una produzione media giornaliera a componente del nucleo famigliare.



Per le utenze domestiche sarà disponibile il solo formato da 30 litri (il normale sacco da pattumiera domestica), mentre per le attività economiche saranno disponibili ed utilizzabili sacchi bianchi "conformi" da 60 o 120 litri, a seconda dell'organizzazione delle tipologie di raccolta.



Per le utenze domestiche con esigenze particolari (presenza di bambini sotto i tre anni e/o di anziani che fanno uso di presidi sanitari) è prevista una dotazione aggiuntiva di sacchi gratuita, previa sottoscrizione di apposita autocertificazione.



Tutte le altre modalità organizzative del servizio rimangono invariate, così come il calendario delle raccolte per l'anno 2021



Per procurarsi i sacchi necessari all'avvio del nuovo servizio, ogni utente dovrà recarsi presso il Municipio, oppure presso il Museo dello Scalpellino, munito di apposita tessera sanitaria "carta regionale dei servizi" dell'intestatario della posizione TARI, nei seguenti giorni:



Lunedì 10.05.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Sala consiliare del Municipio di Trontano

Venerdì 14.05.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Sala consiliare del Municipio di Trontano

Lunedì 17.05.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Sala consiliare del Municipio di Trontano

Venerdì 21.05.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Museo dello Scalpellino di Croppo

Lunedì 24.05.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Museo dello Scalpellino di Croppo

Venerdì 28.05.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Museo dello Scalpellino di Croppo

È possibile scaricare qui il calendario completo dei servizi per il 2021, ed il nuovo opuscolo