L'amministrazione di Bannio eroga 1380 euro a ogni attività del paese

Bannio Anzino è il primo comune, tra quelli inseriti territorialmente nella strategia delle Aree Interne, ad aver erogato il fondo a sostengo della imprese. Si tratta di 1380 euro per ognuna delle undici imprese del paese anzaschino. ‘’Una bella soddisfazione perché è un tangibile e concreto aiuto alle nostre imprese in difficoltà in questo momento difficile di pandemia. Si tratta di un contributo che viene elargito solo alle imprese di Comuni che rientrano nelle aree interne ’’ spiega il sindaco Gianfranco Bonfadini.

Lo scorso gennaio l'amministrazione comunale aveva deliberato in merito a questo fondo di sostengo alle attività commerciali ed artigianali nelle aree interne che ha ora permesso di sostenere le attività del paese. Tutto, dicevamo, nasce dalla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne che ha permesso di costituire un fondo di sostegno con una dotazione nazionale di 30 milioni di euro per ciascuno dei tre anni che vanno dal 2020 al 2022. Fondo appunto ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne. E che il Comune anzaschino ha già distribuito.