Quattro militari intossicati in un carro armato sul Passo del Sempione

Quattro militari dell'Esercito Svizzero sono rimasti intossicati all'interno di un carro armato sul Passo del Sempione. Le 4 reclute stavano partecipando ad un addestramento.

L'episodio si è verificato la scorsa notte in una zona di tiro, ha reso noto il portale del Tages-Anzeiger. Un portavoce dell'Esercito ha confermato l'incidente all'agenzia Keystone-ATS.

I quatto militari hanno passato la notte nel carro armato, lasciando il motore acceso per permettere al riscaldamento di funzionare. Tutti e quattro si trovano in ospedale, ma la loro vita non è in pericolo.