Vaccini, Grimaldi (Luv): "Nessuna categoria è ancora completamente coperta. E' un disastro"

"Da una parte ci sono i dati di fatto – la nostra Regione negli ultimi tre giorni ha fatto oltre 22mila vaccini in meno di quanto previsto dal Piano Figliulo – dall’altre le numerose segnalazioni che denunciano i ritardi nelle chiamate soprattutto dei settantenni, e l’interminabile silenzio da parte delle ASL per numerosi sessantenni che ormai un mese fa hanno fatto la pre-adesione. Nonostante vi siano quotidianamente dinieghi al vaccino AstraZeneca, la cosiddetta panchina non sembra funzionare per nulla e, a partire dai capoluoghi di Provincia fino ad arrivare a Torino, essere o meno vaccinati assomiglia sempre più a una lotteria", è il commento di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione.

"La situazione è preoccupante – continua Grimaldi – perché nella nostra Regione ancora nessuna fascia d’età è stata completamente vaccinata con la prima dose, neppure gli over80 che hanno cominciato il 29 febbraio scorso (siamo arrivati intorno al 90%). Mentre i settantenni sono fermi al 67% e i sessantenni al 30%, dopo l’exploit di sabato scorso la nostra Regione non riesce ad andare oltre i 25mila vaccini al giorno: è il fallimento dell’organizzazione piemontese".