I tennisti della Scuola Tennis Domodossola impegnati in Coppa Italia

Un movimento in salute. E' quello del tennis a Domodossola: merito della Scuola Tennis Domodossola e del Tennis Club Monterosa. Nel fine settimana al via la Coppa Italia: quattro le squadre maschili al via, capitanate da Paolo Ferrari, Christian Piroia, Luca Manini ed Edoardo Attinà ed una quella femminile, con Susanna Bernardini nelle vesti di capitano.

In più da rimarcare che c'è stata anche la partecipazione alla stessa competizione di gruppi under 12, sia tra i maschi che tra le femmine. "L'obiettivo- spiega il direttore tecnico Luca Bondi- è di fare esperienza: per molti di loro si tratta del primo confronto su scala regionale. Il passaggio dal campionato D3 al D2 non è utopia: confidiamo che possa arrivare questo risultato.

"Nel frattempo possiamo essere soddisfatti per il fatto che tre delle cinque squadre, quelle capitanate da Piroia, Attinà e Bernardini, sono tutte formate da ragazzi e ragazze usciti dalla nostra scuola tennis" continua Bondi.

Gli atleti si allenano al Curotti, sia nei campi al coperto che all'esterno. Per l'occasione indosseranno le nuove divise Joma. "Realizzate grazie agli sponsor, che vogliamo pubblicamente ringraziare" sottolinea Bondi.

A giugno poi cominceranno i corsi della scuola tennis: di sicuro interesse intanto ci sono le prestazioni di Alessio Cereda, Maria Stella Pavan e Nicolas Bellardi. Un terzetto di belle speranze...