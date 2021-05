Un avanzo di amministrazione di oltre 450 mila euro per Borgomezzavalle

Chiude con un avanzo di amministrazione consistete il 2020 il Comune di Borgomezzavalle.

L’avanzo è di 456.430 euro, dei quali 87.140 accantonati, 13.540 vincolati, 1.652 nella parte destinata e 354.096 disponibili. Il rendiconto della gestione d’esercizio 2020 è stata votata all’unanimità dal consiglio comunale di Borgomezzavalle.

Nella stessa seduta ha deciso di proclamare eletti come rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola il sindaco Stefano Bellotti per la maggioranza e Paola Amonti Paola per la minoranza.