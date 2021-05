Dal 2 giugno torna il grande palcoscenico di Piemonte dal Vivo

Dal 2 giugno 2021 il Piemonte diventa un unico grande palcoscenico per lo spettacolo dal vivo: teatro, danza, musica e circo contemporaneo, in spazi all’aperto, giardini, dimore storiche e arene estive. Un unico cartellone, per tutti, con un’attenzione particolare alle famiglie, da Verbania a Cuneo, da Biella ad Asti, e ancora Alessandria, Novara, Torino, Vercelli.

A segnare l’inizio del palinsesto estivo di Piemonte dal Vivo, una giornata all’insegna della rinascita/ripartenza, il 2 giugno nei giardini della Reggia di Venaria con una grande festa di danza ispirata alla “Sagra della Primavera”. Da un lato le performance dell’azione corale Sacre, immaginata e ideata con oltre 200 allievi di scuole di danza sulle note della partitura di Igor Stravinskij, nel cinquantesimo anniversario della morte del compositore russo; dall’altro le performance di Balletto Teatro Torino con giovani musicisti del Conservatorio G. Verdi di Torino e di Egri Bianco Danza, con un intervento site specific, in collaborazione con il Dipartimento di Musica Elettronica e Tecnica del Suono del Conservatorio G. G. Ghedini di Cuneo. La Reggia sarà una delle sedi del palinsesto estivo, per un grande cartellone che vedrà da luglio grandi nomi della scena nazionale, quali Federico Buffa, Marco Paolini, Stefano Massini, Ascanio Celestini per citarne alcuni.

Le arene estive in regione, realizzate insieme alle amministrazioni comunali che tradizionalmente concorrono, con Piemonte dal Vivo, alla realizzazione delle stagioni teatrali invernali, puntano su spazi all’aperto, nei mesi di giugno, luglio e agosto, per garantire la massima fruibilità nel rispetto delle normative vigenti: da Vercelli a Saluzzo (CN), da Casale Monferrato (Al) ad Asti, da Tortona (Al) a Cuneo, Mondovì (CN), Leini (To), Chivasso (To), Pinerolo (To), Savigliano (CN) solo per citarne alcune, con i grandi nomi del teatro italiano e proposte multidisciplinari, come ad esempio Marco Baliani, Alessio Boni, Lella Costa, Chiara Francini, Alessandro Haber, Maria Amelia Monti, Michela Murgia, Moni Ovadia, Marco Paolini, Valeria Solarino e molti altri.

Continua anche il progetto Corto Circuito, che vede le compagnie piemontesi protagoniste con presidi territoriali in spazi non convenzionali, come ad esempio a Bistagno (Al), San Maurizio d'Opaglio (No), Almese (TO), Val di Chy (To), Poirino (TO), Piossasco (To), Cavallermaggiore (Cn), Biella (Bi). E ancora i festival estivi, che popoleranno il territorio regionale all’insegna della contemporaneità. La programmazione prosegue, dopo una pausa nelle settimane centrali di agosto, dal 26 al 29 presso l’Arena delle Alpi di Venaus nel cuore della Val Susa e a settembre con la rassegna di danza Natura in Movimento, in programma domenica 26 nei giardini della Reggia di Venaria.

Tutte le informazioni su spazi, spettacoli e biglietteria saranno disponibili da fine maggio sul sito di Piemonte dal Vivo.