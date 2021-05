Confcommercio: "Agevolare la mobilità con la Svizzera per ridare ossigeno alle attività"

Le Confcommercio di confine del Piemonte (Vco) e della Lombardia (Varese e Como) scrivono ai Governi italiano e del Canton Ticino e ai prefetti per chiedere di agevolare la mobilità tra Svizzera e Italia, in quei territori la cui economia dipende in gran parte dal turismo svizzero. La richiesta è quella di prevedere ingressi facilitati dalla Svizzera all’Italia, quantomeno a distanza massima di 30 km dal confine, eventualmente per un arco orario definito per consentire di dare un po' di respiro alle attività commerciali di confine. “Diversamente -il grido d'allarme delle associazioni dei commercianti confinanti con la Svizzera- i danni rischiano di diventare irreversibili con conseguenze economiche e sociali imprevedibili”.

Nella richiesta viene evidenziata “la situazione di gravissima crisi in cui versano le imprese della nostra Provincia, in particolar modo quelle dei territori di confine”.

“Le frontiere con la Confederazione Elvetica sono di fatto chiuse dal 10 dicembre 2020, data dalla quale l’ingresso in Italia è vietato se non in casi particolari, certamente non per fare acquisti o per utilizzare attività di servizio. L’economia delle aree di confine è strettamente dipendente dalla Svizzera sia per il flusso dei frontalieri italiani che lavorano oltre confine, sia per il rilevante numero dei consumatori elvetici che arrivano ogni giorno in Italia per fare acquisti” sottolinea Confcommercio.

Che prosegue: “Parliamo di un tessuto economico fragile costituito perlopiù da micro e piccole imprese di commercio, turismo, servizi, terziario, artigianato e professioni. In buona parte aziende a conduzione familiare in forte sofferenza a causa delle restrizioni alle aperture, degli insufficienti contributi pubblici, dell’isolamento dalla Svizzera, che costituisce, lo ribadiamo, un bacino di clienti fondamentale per la nostra economia”.

“La situazione richiede interventi urgenti ed eccezionali. Per questo ci si permette di sollecitare, tenuto anche conto del miglioramento della situazione sanitaria complessiva e dell’avanzamento della campagna vaccinale, affinché si intervenga presso le Autorità elvetiche al fine di prevedere ingressi agevolati dalla Svizzera all’Italia, quantomeno a distanza massima di 30 km dal confine, eventualmente per un arco orario definito e comunque nel rispetto delle norme di prevenzione alle quali tutte le nostre imprese da sempre con rigore si attengono” la proposta dell'associazione dei commercianti.

“Diversamente -concludono le Confcommercio nella missiva- i danni rischiano di diventare irreversibili con conseguenze economiche e sociali non prevedibili e con un impoverimento di territori tenuti vivi anche proprio da quelle piccole imprese che non ci saranno più”.