Ricci dice no al bar nella piazza delle ex Carceri

Il candidato sindaco del centro sinistra Gabriele Ricci scrive in merito alla destinazione d'uso del nuovo spazio che si sta ultimando nella piazza davanti al Municipio domese

In merito alla paventata ipotesi di apertura del nuovo bar di fronte al Municipio di Domodossola mi sento in dovere di esprimere, fin d’ora, la mia completa contrarietà.

Sono contrario per una ragione che a me pare di totale ragionevolezza. Ritengo infatti non sia assolutamente il momento (ma non esiste in realtà momento adatto) per creare nuova concorrenza in un settore già martoriato nell’ultimo anno, in una zona di Domodossola oltretutto ricchissima di attività analoghe, alcune tra l’altro appena aperte ed altre che hanno chiuso proprio per le difficoltà create dalla pandemia.

Ritengo sia invece necessario supportare l’impresa ed il lavoro e questo lo si può fare in tutt’altra maniera, abbassando la TARI e la tassa sulla pubblicità ma anche, ad esempio, creando zone di smart-working dotate delle più elevate prestazioni tecnologiche o piccoli uffici da affittare ai giovani professionisti a prezzo calmierato. Noi avremmo già pensato alla riqualificazione dell’area Ex Macello, ma perché non sfruttare anche questi pochi metri quadri per realizzare in parte questo progetto? Quale posto migliore di un luogo centrale, a due passi da tutti i servizi, per poter godere di un innovativo smart-office?

Chiedo quindi al Sindaco di darci la possibilità di discutere in campagna elettorale di cosa fare de posto, senza porre definitive risoluzioni al tema, bandendo concorsi che accollerebbero alle eventuali amministrazioni successive situazioni non desiderate e quindi difficilmente accettabili.

Ritengo invece opportuno rendere immediatamente fruibile la parte relativa ai bagni pubblici, che andrebbero gestiti, almeno per questi mesi, direttamente dal comune.