E' una domese la donna accusata di offese al Presidente Mattarella

C’è anche una donna di origini ossolane tra le persone perquisite e indagate nell’ambito dell’indagine per minacce a offese al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo si apprende dopo la perquisizione dei carabinieri del Ros del Reparto Anticrimine, coordinati dal procuratore capo Michele Prestipino con i pm Eugenio Albamonte e Gianfederica Dito della Procura di Roma.

La donna , 44 anni, domese di nascita ma milanese di adozione, fa la spola tra Milano e l’Ossola con frequenza. Ha un passato come responsabile di uffici stampa e comunicazione, anche se si definisce ricercatrice indipendente ed esperta in immigrazione, geopolitica e analisi di dati, reporter, collaboratrice diverse testate specializzate, italiane ed estere. Ed è a Domodossola che è carabinieri del Ross sono arrivati nelle scorse ore per eseguire le perquisizioni.

E’ stata più volte alla ribalta delle cronache per le sue posizioni anti immigrazione, che l’hanno portata a seguire ogni minima mossa delle organizzazioni umanitarie impegnate nel recupero in mare di rifugiati e migranti.