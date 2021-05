Vaccini, l'impegno di Cirio: "Il Piemonte eccelle ma vogliamo migliorare ancora"

"Non dobbiamo smettere di lavorare con intensità, migliorare le performance della regione: in tutti i parametri siamo sulla media nazionale per la campagna vaccini, in alcuni aspetti eccelliamo. Siamo tra le regioni che vaccinano di più. Ogni vaccino è una persona che salviamo per la sua vita e per la sua attività lavorativa. La campagna vaccini è fondamentale". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo al roadshow 'Innovation Days Piemonte-Liguria. La fabbrica del futuro', organizzato dal Sole 24 Ore e Confindustria.

"Dobbiamo vaccinare in fretta tutti i piemontesi. Per i vaccini in azienda siamo forse la regione più avanti: oltre mille imprese hanno dato disponibilità, grandi aziende per dimensioni sono pronte a vaccinare all'interno dell'azienda. Solo quando avremo messo in sicurezza le persone potremo ripartire davvero. Ripartire vuol dire non chiudere più. Partire e fermarsi è rovinoso", ha aggiunto Cirio.