Nel censimento per valorizzare le strade storiche di montagna anche quella tra Alagna e Macugnaga

Il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte Angelo Dago, presidente della Quinta commissione Ambiente, prende atto con soddisfazione dell’approvazione della proposta di legge sulla valorizzazione delle strade storiche di montagna e di interesse turistico, votata l'11 maggio dall’assemblea di Palazzo Lascaris. Tra queste rientra anche quella che, attraverso il passo del Turlo, collega Alagna a Macugnaga.

“Un provvedimento - sottolinea il consigliere Dago - che permetterà di garantire risorse certe per la manutenzione e la promozione turistica del patrimonio rappresentato dalle nostre strade di montagna. Una rete di percorsi militari, piste e mulattiere unica in tutto l’arco alpino, che saprà conquistare sempre più visitatori, escursionisti e appassionati di vicende storiche del nostro territorio. Nei prossimi mesi si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per il censimento dei tratti da valorizzare all’interno della provincia di Vercelli. E a proposito non posso che ricordare il valore culturale e naturalistico della Strada degli Alpini realizzata tra le due Guerre, che collega Alagna a Macugnaga attraverso il passo del Turlo. Uno straordinario esempio di quanto questa legge potrà fare per la tutela dei nostri tesori per troppo tempo dimenticati”.