“A fulgure et tempestate” a Castiglione, tornano le Rogazioni

A Castiglione torna domani, sabato 15 maggio, il tempo delle Rogazioni, l’antico rito religioso che si celebra quaranta giorni dopo la Pasqua, prima dell’Ascensione.



Ai giorni nostri è una tradizione desueta, infatti la popolazione di Castiglione può vantare di essere l’unica comunità religiosa nell’arco delle Alpi ad aver mantenuto intatta questa iniziativa molto sentita e

partecipata.



“A fulgure et tempestate, A peste, fame et bello” recita il celebrante. “Libera nos Domine”, rispondono i fedeli. Il rituale si ripete in punti prestabiliti. La processione si ferma. Il sacerdote ripete la formula, prega e benedice i quattro punti cardinali.



L’appuntamento è fissato dinanzi alla chiesa parrocchiale di San Gottardo alle ore 8.15, qui, alle 8.30, inizieranno gli antichi riti propiziatori e poi partirà la processione: in testa la croce, seguita da colei che porta la gerla ricolma di pane nero da benedire. Saranno garantite le distanze previste dalla normativa anti Covid-19 vigenti.

A seguire i membri della Confraternita di Santa Marta e lo stuolo dei pellegrini, fedeli e curiosi.



Dal centro del paese si salirà verso Pecciola, Porcareccia, Crotto e Olino. In ogni località il sacerdote benedirà la campagna simbolo propiziatorio di buoni raccolti e di favorevole stagione.



A Olino, nell’oratorio della Madonna del Carmine, si terrà un breve ricordo dei defunti.



Si ripartirà quindi alla volta di Drocala, l’antica frazione posta a 940 m e abitata fin dalla preistoria.



Quassù l’arciprete don Fabrizio Cammelli celebrerà la S. Messa a cui seguiranno la benedizione del pane nero, la sua distribuzione, l’incanto delle offerte e il pranzo conviviale a base di tipici prodotti del territorio.

La giornata sarà chiusa da giochi e canti popolari.