Val Grande vietata ai climbers

Stop alle scalate in Val Grande. L’Ente Parco ha assunto questa decisione per tutelare per tutelare le aquile e i falchi. Proprio in questo periodo rischiano infatti di aumentare – ancorché non volute - le azioni di disturbo degli scalatori ai rapaci, che si sentono minacciati durante la nidificazione. E così il direttore del Parco, Tullio Bagnati, ha firmato un provvedimento che vieta temporaneamente la frequentazione delle falesie di arrampicata (situate sulle alture di Premosello Chiovenda e Vogogna), a tutela appunto della nidificazione degli uccelli rupicoli. L’ordinanza che proibisce la frequentazione di questa zona si rifà ad una delle finalità del parco nazionale: quella della salvaguardia delle specie animali e che prevede peraltro già il divieto di tutte le attività e le opere che possono compromettere la tutela del paesaggio e degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat. Vietando ai rocciatori di accedere alla falesia si va a tutelare in particolare l’Aquila Reale e il Falco Pellegrino. “Soprattutto il Falco Pellegrino – spiegano dal Parco Val Grande – è molto sensibile alle attività che si svolgono presso le pareti rocciose. L’arrampicata sportiva costituisce la forma di disturbo più diffusa e impattante, poiché la presenza di scalatori nelle vicinanze di un nido comporta spesso l’abbandono – anche se generalmente momentaneo – dello stesso da parte degli adulti, con facile depredazione da parte dei ben più confidenti corvidi. Considerato il ciclo produttivo e il comportamento della specie si ritiene pertanto di estendere la limitazione all’attività di arrampicata sportiva e di accesso all’area fino al 31 luglio, per coprire il tempo di dipendenza dei giovani involati dalle cure parentali da parte degli adulti”.