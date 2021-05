Comitato NO Ampliamento Aviosuperficie Masera: “Il Toce di nuovo nel mirino di ruspe e betoniere”

Riceviamo e pubblichiamo.

Proprio non ce la fanno certi politici che governano la Provincia del VCO e alcuni territori comunali ad accettare che un corso d’acqua naturale sia innanzitutto una risorsa ambientale, economica e sociale di inestimabile valore.

Una risorsa non infinita , rinnovabile solo se in grado di rigenerarsi autonomamente, da tutelare per i servizi ecosistemici che offre gratuitamente all’intera comunità di uomini e donne. Un patrimonio da apprezzare se si vogliono evitare ulteriori tragedie e danni incommensurabili in caso di nuove piene, o büzze, come si dice in Ossola.

Ci riferiamo alla recente uscita sui media locali del Presidente Lincio a proposito dell’aviosuperficie di Masera (VB), funzionale, secondo lui, come “base per la Protezione civile”, qualora possa essere oggetto di “interventi di ampliamento e messa in sicurezza”, con costi indefiniti, opere di scavo, riempimento e arginatura certamente straordinari, a condanna definitiva della nostra cara Tòos.

Eppure, quand’anche un politico o un amministratore locale fosse poco sensibile ai temi del momento, come lo sviluppo sostenibile o la transizione ecologica o l’educazione ambientale, che a Scuola si studiano fin dai primi anni, non si capisce proprio con quale ardire si annuncino in pubblico simili dichiarazioni prive di logica.

Innanzitutto, l’attuale aviosuperficie di Masera, realizzata circa 40 anni fa con processi normativi che oggigiorno nessuno mai potrebbe autorizzare, giace sempre nell’alveo attivo del Fiume, oltre il rilevato della superstrada 33 del Sempione che funge da argine in protezione del paese.

Oltre , inteso dentro il letto del fiume. In quel punto il Toce presenta ancora un regime a carattere torrentizio: è dotato di alta energia, cioè elevata velocità, capacità erosiva e trasporto; riceve la confluenza dei torrenti Diveria, Isorno e Melezzo occidentale; si trova dirimpetto alla città di Domodossola con le periferie di Bisate, via Piave, Stazione FS, ponte della Mizzoccola e Badulerio. Quindi, come è successo nell’anno 2000, nell’autunno 2014 e poi ancora nel 2020, in caso di piena straordinaria la pista di decollo rischia di andare sott’acqua, insieme agli hangar e ai velivoli parcheggiati, e si ricopre di tronchi e fango. Se ad andare sott’acqua fosse la linea ferroviaria o le case dell’altra sponda del Fiume non sarebbe proprio la stessa cosa e non basterebbe nemmeno una passata di ramazza per ripulire tutto …

Non si capisce quindi, come possa la Protezione civile in caso di forti piogge con dissesti idrogeologici dei corsi d’acqua e rischio alluvione nel fondovalle, fidarsi di atterrare con i propri aerei del soccorso a Masera, quando tutti sanno che la Protezione civile usa gli elicotteri, e che gli eliporti e le elisuperfici sono ampiamente dislocati in pressoché tutti i comuni del VCO. Ricordiamo che proprio in questi giorni il Comune di Domodossola ha dato avvio alla realizzazione di un nuovo eliporto per il pronto intervento dalle parti del ponte della ferrovia, chiamato del ’88.

Inoltre la zona del Fiume Toce, dentro la quale è posta l’attuale aviosuperficie di Masera, ricade nella FASCIA “A” del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) interregionale, la più vulnerabile delle fasce di rispetto fluviale. Si tratta di una fascia a rischio inondazione in caso di alluvione e necessaria per assolvere al deflusso naturale, possibilmente con minor danno dalle piene ordinarie e straordinarie. Canalizzare ulteriormente quel tratto del Toce significa comprometterne l’equilibrio idraulico e geologico, aumentare il rischio di danni alle infrastrutture viarie e mettere a repentaglio di allagamento le aree urbane prossimali. Infatti è scientificamente comprovato che i canali e i tratti rettificati di un fiume a carattere torrentizio incrementano la velocità delle sue acque di scorrimento, e dunque la capacità erosiva e di trasporto dei materiali solidi (inerti e legname). Mentre il DPCM 24/05/2001 e la Delibera CI n.15/2004 hanno previsto per quel tratto di fiume il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo.

Non si capisce bene, anzi lo si intuisce senza grossi dubbi, dove gli ideatori di questo progetto intendano andare a scavare le centinaia di migliaia di metri cubi di sabbie e ghiaie per sollevare l’attuale livello dell’aviosuperficie in modo da mantenere a galla le “strutture avioniche, particolari e uniche in tutta la Provincia”. Un paio di metri di riempimento basteranno, o per l’omologazione ne serviranno almeno tre volte tanto?

Non ci convince nemmeno la pretesa di voler far rientrare nella “mobilità sostenibile” anche il trasporto aereo lungo la Val d’Ossola, impegnando una montagna di soldi dell’erario per incrementare un improbabile flusso turistico di mini-jet privati. La Valle infatti è stretta e profonda con un’orografia impervia che non si addice nemmeno ai piloti più temerari del volo a vista, come riconosceva anche il buon Marini. Per non voler poi scomodare nemmeno l’ardito Chavez dei tempi passati, che se la vide così brutta nelle gole della Divedro da non poterla nemmeno raccontare nel delirio mortale del San Biagio.

Del tutto forzata infine l’incredibile presunzione che l’Unione Europea potrà finanziare delle opere di ampliamento dell’aviosuperficie di Masera, così insostenibili anche ai sensi di legge (Rete Natura 2000 – IT1140017) con i fondi del Recovery Plan - PNRR “Next Generation Piemonte” (€ 3.000.000).

Per almeno tutti questi motivi, ma sicuramente anche per altre questioni che emergeranno dal dibattito che intendiamo avviare con l’opinione pubblica, il Comitato NO Ampliamento Aviosuperficie Masera si è immediatamente riattivato per avere copie del progetto, dello studio di compatibilità e del parere del settore regionale, per documentarsi e per mettere a disposizione degli interessati lo stato dell’arte dell’iter autorizzativo.





Il Comitato pertanto intende porsi come interlocutore competente, attento e motivato al tavolo della discussione tecnica e politica del caso. Si vuole innanzitutto capire se siamo di fronte all’ennesima boutade elettorale priva di sostanza e di credibilità, oppure se ai soldi già deliberati dalla Provincia del VCO e dal Comune di Masera nel gennaio 2015 per lo studio di fattibilità (Euro 39.374,60 + IVA), seguiranno altri impegni di spesa pubblica per ulteriori colate di cemento in sfregio al paesaggio fluviale del Toce. Paesaggio continuamente eroso nella sua innata bellezza ad ogni cambio di governance del territorio.





Per il Comitato NO Ampliamento Aviosuperficie Masera





F.Pirazzi