Partiranno il 29 maggio le iniziative estive della Piana di Vigezzo

Al via il 29 maggio la stagione estiva ai 1726 metri di quota della Piana di Vigezzo con una serie di proposte che vanno dai trekking nella natura a gite in e-bike sui sentieri delle montagne vigezzine con percorsi di downhill per i più esperti fino ai voli in parapendio nei cieli della valle dei pittori.

Grande novità di quest'anno lo Sport Pass stagionale: valido tutti i giorni di apertura della stagione fino al 10 ottobre. Non mancano iniziative per i più piccoli: dal 21 giugno fino alla fine di luglio in programma settimane multisport con il Piana Summer Camp.

Non mancheranno corsi di avvcinamento al mondo della Mountainbike: i ragazzi potranno vivere un'esperienza unica con guide ed istrutturi in totale sicurezza. Per maggiori informazioni consultare il sito pianadivigezzo.it