Il 25 maggio la conferenza Tedx per studenti e docenti dell’Alberghiero Rosminiani

L’Alberghiero Rosmini di Domodossola sarà palcoscenico di una conferenza TEDx

Prima scuola superiore nella provincia del VCO, l’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola ospiterà nella mattina di martedì 25 maggio 2021, dalle ore 9 alle 12.30, una conferenza TEDx riservata ai suoi studenti e docenti.

Pensata come naturale conclusione del nuovo percorso di public speaking inaugurato quest’anno con la classe quinta per favorire le competenze di comunicazione ed elaborazione di contenuti, TEDxYouth@AlberghieroRosmini sarà un grande evento, in cui si alterneranno sul palco del teatro dello storico Collegio Rosmini i discorsi di vari e qualificati speaker.

In uno dei momenti più drammatici del ventunesimo secolo, dopo mesi di paura e distanziamento sociale, incamminiamoci insieme per un “grand tour” riflessivo al fine di accogliere e scrutare, finalmente con occhi liberi dagli schermi, le più curiose e contemporanee aree di sviluppo sociale e non solo, poggiando il complesso sulle eleganti fondamenta della cultura dell’ospitalità. Questo spiegato il tema generale dell’evento, dal titolo “Ospitare la crescita”, a cui faranno riferimento gli interventi dei relatori.

Calcheranno il famoso tappeto tondo rosso:

• Enrica Borghi, artista, parlerà di come nel cestino dei rifiuti si nascondano tanti tesori;

• Fabrizio Vedana, amministratore delegato di Across Family Advisors, tratterà di tokenizzazione e smart contract;

• Susy Mezzanotte, fotografa professionista, spiegherà attraverso la sua esperienza di come il proprio possa diventare “il lavoro più bello del mondo”;

• Vincenzo Donatiello, restaurant manager Piazza Duomo di Alba (3 stelle Michelin), parlerà dell’”ingrediente in più dell’accoglienza moderna”;

• Cristina Zambonini, interior e communication designer, parlerà del cuore come punto di partenza per la crescita personale;

• Gaia Vicenzi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, tratterà di quanto il nostro benessere sia connesso anche all’immagine che diamo di noi, a come ci vestiamo o trucchiamo;

• Matteo Vola, life coach, tratterà di come la felicità dipende da ciò che pensiamo;

• Mattia Fiorino, allievo dell’istituto domese, esporrà il suo discorso incentrato sul valore della gratitudine.

I discorsi saranno successivamente visibili a tutti sul canale YouTube TEDx Talks.

Maggiori informazioni sull’evento TEDxYouth@AlberghieroRosmini su:

Pagina web ufficiale www.alberghierorosmini.it/tedxvouth Facebook https://www.facebook.com/alberghierorosmini Instagram https://www.instagram.com/alberghierorosmini

Email: tedxvouth@alberghierorosmini.it

Cos’è TED?

TED è un'organizzazione senza scopo di lucro dedita a "Ideas Worth Spreading” (diffusione di idee di valore), spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti pensatori e attori. Molti di questi discorsi vengono tenuti in conferenze TED, intimi TED Salons e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I video di questi colloqui sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com e su altre piattaforme. Le versioni audio di TED Talks vengono pubblicate su TED Talks Daily, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Le iniziative aperte e gratuite di TED per la diffusione delle idee includono TED.com, dove vengono pubblicati quotidianamente nuovi video di TED Talk; TEDx, che autorizza migliaia di individui e gruppi a ospitare eventi locali in stile TED auto-organizzati in tutto il mondo; il programma TED Fellows, che seleziona innovatori da tutto il mondo per amplificare l'impatto dei loro straordinari progetti e attività; The Audacious Project, che fa emergere e finanzia idee critiche che hanno il potenziale di avere un impatto su milioni di vite; TED Translators, che affianca i sottotitoli dei TED Talks in modo che le grandi idee possano diffondersi attraverso lingue e confini; e l'iniziativa educativa TED-Ed. TED offre anche TED @ Work, un programma che reinventa i TED Talks per l'apprendimento sul posto di lavoro. TED ha anche una crescente libreria di podcast originali, tra cui The TED Interview with Chris Anderson, WorkLife with Adam Grant, Pindrop e TEDxSHORTS.

Segui TED su Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.

A proposito di TEDx, x = evento organizzato in modo indipendente

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, TED ha creato un programma chiamato TEDx. TEDx è un programma di eventi locali ed auto organizzati che raccolgono persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vivrebbe durante una conferenza TED.

Il nostro evento si chiama TEDxYouth@AlberghieroRosmini, dove x = "evento TED organizzato in maniera indipendente”. Al nostro evento i video di alcuni TEDTalks e degli speaker dal vivo si mescoleranno per generare una grande discussione e connessione.

La Conferenza TED dà linee guida generali per il programma TEDx, ma gli eventi TEDx individuali, come il nostro, sono organizzati in maniera indipendente.