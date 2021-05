Vco Formazione, aperte le pre-iscrizioni al corso di operatore socio sanitario

Da mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 9.00 sono ufficialmente aperte le preiscrizioni al corso: Operatore Socio Sanitario (OSS) che si svolgerà nella sede di VCO Formazione di Verbania in via Vedani 2, nel periodo giugno 2021-aprile 2022, finanziato dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano in modalità mista (parte in presenza e parte in Formazione a Distanza).

Il corso ha una durata annuale di 1000 ore di cui 440 di stage e 15 di esame finale. Sono necessari alcuni requisitimi minimi per l’ammissione al corso, in particolare: è necessario essere maggiorenni disoccupati con licenza di scuola secondaria di primo grado, o titolo di studio equipollente per i cittadini comunitari o di paesi equiparati. Per i cittadini extracomunitari dovranno presentate l’iscrizione di un titolo di studio conseguito in Italia, dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno. Tutti gli interessati dovranno essere in grado anche di utilizzare supporti informativi sia per la selezione sia per la fruizione del corso. Sarà necessario essere in possesso di un account Gmail (Google Mail) al cui indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il corso.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento della prova selettiva di ammissione, ed al possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione rilasciato dal medito competente dell’ASL o dell’Agenzia Formativa.

Come da disposizione della Regione Piemonte, la frequenza al corso prevede la vaccinazione anti covid-19 obbligatoria, che sarà effettuata agli ammessi da parte del Servizio ASL VCO.

Sarà possibile presentare la domanda di preiscrizione, da compilarsi esclusivamente online attraverso il seguente link: www.vcoformazione.it/preiscrizionioss, sino alle ore 23.59 di venerdì 28 maggio 2021. Si riterranno valide le prime 150 persone pre-iscritte correttamente, in base all’ordine cronologico di invio della domanda.

I primi 25 candidati della graduatoria risultante dalla somma delle valutazioni della prova scritta e del colloquio, previa verifica dei requisiti minimi richiesti, saranno ammessi a frequentare il corso.

Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: corso.oss@vcoformazione.it