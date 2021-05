Volley, sconfitta dal Volley Alessandria per lo Studio Immobiliare VCO Domo

Seconda sconfitta per 3 a 1 (20-25, 21-25, 25-22, 22-25) per la Serie D maschile Studio Immobiliare VCO Domo, questa volta in casa contro il Volley Alessandria.

Una bella partita, molto combattuta, che ha visto momenti di bel gioco da entrambe le parti. Un match vero, che finalmente ha fatto rivivere le emozioni di un campionato di buon livello, come non si vedevano da tanti mesi, causa Covid.

Purtroppo, come sette giorni fa, è stato Domodossola ad avere la peggio. La chiave del match è stata nuovamente l’eccessivo numero di errori da parte dei domesi. Troppe infatti le palle sprecate da parte della squadra di De Vito nei momenti decisivi che hanno ovviamente facilitato la vita all’Alessandria.

Come già detto dopo la partita contro il Santhià, si sapeva che i domesi avrebbero pagato la poca confidenza con il campo rispetto alle altre squadre. L’obiettivo fissato dalla società quest’anno è però ben preciso: lasciare spazio ai tanti giovani e creare le basi per un ritorno a settembre con una squadra in grado di giocarsi la promozione in Serie C.

Sabato 22/05 alle ore 20.30 i domesi saranno ospiti del Volley Montanaro. Partita che si preannuncia molto difficile.