Alluvione 2020, caduto in un giorno il 10 per cento della quantità di pioggia annuale

‘’Il 2020 può essere considerato un anno sostanzialmente in media anche in riferimento alle portate dei corsi d’acqua, infatti non si sono registrati scostamenti significativi rispetto alla media storica ‘’. Così scrive Arpa Piemonte che ha analizzato i dati di monitoraggio della rete regionale piemontese, descrivendo le condizioni pluviometriche, nivometriche e delle portate dei principali corsi d'acqua del 2020. ‘’Relativamente alla siccità meteorologica - si legge - dopo una partenza all’insegna del surplus d’acqua a disposizione grazie ad un ultimo trimestre 2019 ricco di piogge, la regione ha progressivamente transitato verso condizioni di normalità tendente al siccitoso. I mesi di ottobre e novembre, l’uno molto piovoso (il 2 ottobre è caduta in 24 ore una quantità di pioggia pari a circa il 10% di quella che si osserva in un anno intero) l’altro decisamente siccitoso (secondo più secco degli ultimi 62 anni dopo quello del 1981) si sono annullati a vicenda in termini di contributo totale alla risorsa idrica disponibile in regione’’.

Nel 2020 sono caduti circa 950 mm di precipitazione sul bacino del Po chiuso alla confluenza col

Ticino, con un deficit pluviometrico pari al 2% nei confronti della norma 1961-1990. I bacini idrografici occidentali della regione sono quelli che nell’anno hanno registrato un deficit complessivo più pronunciato.

Scrive Arpa: ‘’Il 2020 è risultato un anno sostanzialmente in media in Piemonte per quanto riguarda le piogge totali ma la distribuzione sui 12 mesi è risultata piuttosto disomogenea, con mesi molto asciutti (gennaio, febbraio e novembre) e altri molto piovosi (ottobre su tutti). Ottobre, statisticamente il più piovoso in Piemonte, è da segnalare per l’evento alluvionale nei primi giorni del mese, con precipitazioni eccezionali per intensità: complessivamente con circa 210 mm medi sull’intero bacino sono stati registrati valori doppi rispetto la norma; i bacini idrografici più coinvolti sono stati quelli settentrionali e meridionali della regione e il giorno 2 ottobre è risultato il

più piovoso degli ultimi 60 anni. Il mese di ottobre, con l’evento alluvionale che ha colpito la regione nei primi giorni, è risultato tra i più piovosi degli ultimi 60 anni e si è tradotto in portate significativamente superiori alla media storica di riferimento, in particolare per i bacini settentrionali (Toce e Sesia) e per l’alto Tanaro dove si sono registrati valori di oltre il 100% superiori a quelli di riferimento. Più contenuti, ma comunque positivi, gli scostamenti registrati lungo l’asta del Po e nel settore vallivo dell’asta del Tanaro’’.