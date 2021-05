A Verbania montata la maxi ruota panoramica: è la più alta d’Italia

Trentaquattro metri di emozioni, brividi e una vista mozzafiato. Sono iniziati martedì 18 maggio scorso a Verbania e termineranno in queste ore, i lavori di allestimento della ruota panoramica mobile più alta d’Italia (nella foto).

Forte dei suoi 34 metri, la struttura sta prendendo forma nell’area parcheggi di piazzale Flaim a Intra, a fianco della sede dell'Unione industriale del Vco, dove si registra un gran via vai di camion, gru e operai. Sono molti, peraltro, i curiosi che stanno assistendo col naso all'insù all’allestimento da dietro le transenne. Si tratta della stessa “ruota” che ha girato nello scorso mese di ottobre nel Comune di Cannobio, riscuotendo il gradimento dei cittadini e dei visitatori italiani e stranieri che hanno fatto a gara per salirci (in seguito era stata fermata a causa della zona rossa). La ruota, che una capienza di 144 posti -su ogni navicella ci stanno fino a un massimo di sei persone-, comincerà a funzionare sabato 22 maggio, e al momento è previsto che si fermi a Verbania un mese, ma con possibilità di proroga che sono quasi scontate viste le aspettative. Soddisfazione al riguardo è stata manifestata al momento sia da Riccardo Claudi, il proprietario della struttura di colore bianco che ora accoglie gli automobilisti in arrivo sia dalla Svizzera sia da Pallanza, sia da esponenti dell’amministrazione.

“Un po’ di divertimento non farà certo male e ci lascerà intravedere l'uscita dal tunnel della pandemia”, commenta un cittadino. Qualche malumore, per la verità, c’è e lo si registra soprattutto tra chi è solito lasciare la propria auto in piazzale Flaim, magari per recarsi al lavoro in Lombardia usufruendo dei traghetti e dei battelli messi a disposizione dalla Navigazione del lago Maggiore. Il porto è lì a due passi. “Venticinque posti su cento occupati, cioè vale a dire un quarto degli esistenti per un mese e più, mi sembra francamente troppo - commenta un secondo residente a VcoNews - soprattutto perché si può dire tutto tranne che la ruota panoramica sia essenziale per rilanciare o far partire la stagione turistica”. Al di là delle opinioni, tutte lecite, chi salirà sulla ruota potrà ammirare per qualche minuto il panorama del nostro lago e di Verbania da una posizione certamente privilegiata.