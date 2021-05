''L'Unione? Un'occasione per sviluppare le attività del nostro territorio''

‘’Sono felice e onorato di poter far parte come rappresentante del Comune di Borgomezzavalle nel consiglio dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola’’. Così parla Stefano Bellotti, sindaco di Borgomezzavalle.

Martedì sera, infatti il consiglio dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola ha convalidato l’elezione dei rappresentanti del comune antronese in seno all’Unione.

Era l’ultimo passaggio per Borgomezzavalle per essere, a tutti gli effetti, inserito nell’Unione che ora conta 19 comuni. Della Valle Antrona ne fanno parte Monteschenoe Borgomezzavalle (resta fuori Antrona Schieranco), poi tutti i comuni dell’asse del Toce da Crevoladossola e Ormavasso, tutta la valle Anzasca, Bognanco e il solo Druogno per la Valle Vigezzo.

‘’Sarò disponibile ad operare con impegno e costanza a servizio del territorio per le iniziative future dell’Unione montana - aggiunge Bellotti - . Credo in una proficua collaborazione che ci permetta di sviluppare tutti assieme, al meglio, le attività sul nostro stupendo territorio’’.