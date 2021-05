Partono in tre per il Pizzo Ragno ma un escursionista si perde

L'allarme è scattato poco prima delle 19 per un disperso sui monti in Valle Vigezzo. Sono stati due escursionisti, un uomo e una donna, ad allertare i soccorsi, preoccupati per le sorti del terzo compagno di gita, di cui avevano perso le tracce durante un'ascensione al Pizzo Ragno.

Durante la discesa dalla vetta il gruppetto si è diviso e quando i due non sono più riusciti ad avere notizie dell'amico, hanno chiamato il 112. Le ricerche sono state condotte dalla stazione Valle Vigezzo del soccorso alpino e dal Sagf, oltre che dai Vigili del fuoco. Il disperso è stato ritrovato illeso in Valle del Basso, nei pressi dell'alpe Al Cedo, a circa 1500 metri di quota.