Lavori lungo la strada della Valle Loana, senso unico alternato

Interventi lungo la strada della Valle Loana. Per dar corso alle opere, che prevedono gli scavi per la posa di cavi elettrici, la circolazione nel tratto di Patqueso verrà regolata – come disposto da un’ordinanza del sindaco Enrico Barbazza - a senso unico alternato (con impianto semaforico o movieri) fino alle 18 del 4 giugno 2021.