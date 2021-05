Il 24 maggio torna ‘Domus in Fabula’, la rassegna di TeatrEducazione

Avrà inizio il 24 maggio la terza edizione della rassegna TeatrEducazione ‘Domus in Fabula’, organizzata dall’Associazione Petra di Domodossola.

Quest’anno, a causa della pandemia, gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook dell’associazione domese come già avvenuto per il Festival dei Talenti.

“Quest’anno – spiega Maria Antonietta Ricaldone – parteciperanno quindici gruppi da tutta Italia, l’evento si svolgerà dal 24 al 26 maggio mentre il 27 si conclude con l’intervento della presidente dell’associazione Agita Loredana Perissinotto”.

Il fondamento della rassegna è lo scopo sociale, infatti sono previsti momenti formativi come il pre teatro e lo scambio di esperienze dopo gli eventi in una sorta di scuola.salatto.

“Alla sera del 26 – tiene molto rendere noto la prof. Ricaldone – saranno presentati i due volumi editi da Editrice Liceo D’Azeglio di Torino dal titolo ‘Lo zibaldone del tempo sospeso: Una primavera in lockdown raccontata dalle scuole’ una raccolta di racconti di bambini costretti in Dad e dedicata alla maestra Antonella Biscetti, originaria di Domo che per lunghi anni ha coordinato TorinoReteLibri”.