Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato ancora prevalentemente nuvoloso, ma con Deboli fenomeni sparsi e intermittenti. “Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un parziale e temporaneo rialzo della pressione favorirà un'attenuazione della nuvolosità e così le temperature diurne, in calo nelle giornate di venerdì e sabato, torneranno temporaneamente a rialzarsi in attesa di un nuovo peggioramento più marcato e diffuso per l'inizio settimana”.

SABATO 22 MAGGIO 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso o prevalentemente nuvoloso con schiarite sparse e intermittenti nel corso della giornata. Precipitazioni: deboli residue al mattino, con valori localmente moderati sul nord Piemonte nella notte prima dell'alba; fenomeni sporadici o assenti su pianure meridionali e Appennino; deboli rovesci sparsi ancora possibili a ridosso delle Alpi nel pomeriggio. Quota neve sui 1900-2000 m. Zero termico: in calo fino ai 2400 m a nord e 2800-2900 m a sud. Venti: moderati in montagna, da ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, con rinforzi forti sulle Alpi meridionali e, al mattino, sull'Appennino; deboli prevalentemente da sud sulle pianure orientali, con residui locali rinforzi al mattino, e da nord su quelle occidentali.

DOMENICA 23 MAGGIO 2021

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso con formazione di cumuli pomeridiani sulle Alpi. Precipitazioni: assenti salvo isolati rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini. Zero termico: in progressivo rialzo fino ai 2600 m a nord e 2900-3000 m a sud. Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, in attenuazione e rotazione da sudovest nel corso del pomeriggio; deboli da sud sull'Appennino con locali rinforzi moderati; deboli variabili in pianura al mattino, prevalentemente da est in serata.