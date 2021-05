Aprile 2021 freddo e secco

In Piemonte aprile 2021 ha avuto una temperatura media di circa 7°C, con un’anomalia termica negativa di 0.5°C rispetto alla media del periodo 1971-2000 e si pone al 13° posto tra i mesi di aprile più freddi degli ultimi 64 anni. Lo si evince da uno studio di Arpa Piemonte. “Spicca l’episodio di freddo anomalo dei giorni 7-8 aprile 2021 in cui 96 termometri della rete meteoidrografica di Arpa Piemonte (pari al 35% del totale) hanno registrato il primato di temperatura minima per il mese di aprile. Dal punto di vista pluviometrico – si legge nel documento - le precipitazioni sono state inferiori alla norma degli anni 1971-2000, con 64.2 mm medi ed un deficit di 53.4 mm (pari al 45%); aprile 2021 si pone al 18° posto tra i corrispondenti mesi meno piovosi a partire dal 1958".