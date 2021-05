Nuovo avvistamento dell'orso, questa volta in Valle Vigezzo

Riecco l'orso. Un nuovo avvistamento viene segnalato in Valle Vigezzo, precisamente al confine in alta Valle Loana, al confine con la Val Grande. A segnalarlo è Domenico Bottinelli, vice sindaco di Malesco, alpinista e grande frequentatore della montagna, anche come volontario del soccorso alpino.

Domenica il vigezzino si stava recando all’alpe Cortechiuso per controllare le condizioni del rifugio, chiuso durante l'inverno, quando si è imbattuto in alcune tracce inconfondibili. "Nel tratto tra la Forcola e l’alpe Cortechiuso è presente un piccolo nevaio: incuriosito nel vedere delle strane impronte, mi sono subito avvicinano; la forma era chiara e non lasciava dubbi, si tratta a mio avviso sicuramente delle orme dell’orso" spiega Bottinelli. La presenza dell’orso in quest’area montana non è peraltro una novità.

Lo scorso 6 aprile una pattuglia dei Carabinieri Forestali della Val Grande aveva rilevato, durante un sopralluogo nell'area protetta, alcune orme dalle dimensioni e dalla forma particolare, inequivocabilmente riconducibili a impronte lasciate da un orso, probabilmente lo stesso animale proveniente dal Trentino e che da alcuni anni si è insediato tra l’Ossola e il Verbano, dove è stato fotografato più volte grazie alle fototrappole.