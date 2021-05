I lavori di via Rosmini saranno avviati senza togliere i dehors

La conclusione dei lavori che hanno interessato Corso Ferraris e Piazza Matteotti danno il via libera ad un'altra fase dell'ampia riqualificazione tesa ad abbracciare il Borgo della Cultura, fase che prevede la realizzazione del progetto denominato “Dal Borgo della Cultura al Sacro Monte Calvario” e il rifacimento di Via Marconi e Via Binda, senza dimenticare il Teatro Galletti.

Il primo intervento a partire è necessariamente quello che riguarda la valorizzazione del percorso devozionale che porta al Sacro Monte Calvario, Patrimonio Unesco, poiché il finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cariplo (1.100.000 euro su 3.000.000 complessivi di lavori) è vincolato ad una tempistica da rispettare.

Analogo discorso per Teatro Galletti, opera da quasi due milioni di euro di cui 500.000 finanziati sempre dalla Fondazione Cariplo e ugualmente vincolati a dei tempi di fine lavori.

A tal proposito, in considerazione dei notevoli limiti che ancora pesano sulle attività di ristorazione, ho valutato, con l’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Falciola, di riprogrammare l'operatività facendo avviare il cantiere dalla zona alla base del Calvario invece che da Piazza Tibaldi.

In questo modo si eviterà anche la minima interferenza con i dehors delle attività di ristorazione fino al prossimo autunno.

Ciò comporterà, di conseguenza, anche il rinvio dello spostamento temporaneo del mercato.

Con i fatti, e non con le chiacchiere, la nostra Città si presenta ogni giorno più bella e vivibile per tutti noi che ci viviamo e per i turisti che sempre più numerosi, ne sono certo, torneranno presto a visitarla.