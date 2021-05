Anticipo della cassa per gli artigiani: Regione e Intesa Sanpaolo uniscono le forze

La Regione scende in campo per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA. Lavoratori che da inizio anno non hanno ancora ricevuto il pagamento della cassa integrazione in deroga poiché l’unico soggetto che eroga gli ammortizzatori sociali per il comparto artigiani è proprio il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo che costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015.



“E’ inaccettabile che queste famiglie attendano ancora il pagamento dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile – commenta l’assessore al lavoro per la Regione Piemonte Elena Chiorino – e per venire incontro a questo fortissimo disagio, abbiamo lavorato ad un accordo con Banca Intesa Sanpaolo che anticiperà loro la cassa”.



Nel protocollo d’intesa si prevede l’anticipazione sociale dell’indennità di cassa integrazione per il 2021 prevedendo, come oneri a carico del bilancio regionale, la corresponsione degli interessi debitori sugli importi anticipati ai lavoratori che richiederanno, su base rigorosamente volontaria, di volersi avvalere dell’anticipazione di un importo a valere sulla futura corresponsione, da parte dell’INPS o altro ente preposto al pagamento, dell’indennità correlata all’ammortizzatore sociale riconosciutogli. “Soltanto in questi giorni sarebbero state apposte le firme dei Ministeri del Lavoro e del MEF sul Decreto di Assegnazione delle risorse per permettere quindi di avviare il pagamento – sottolinea l’assessore – è comunque una situazione che va risolta nell’immediato per i lavoratori e per la quale va immaginata una modifica generale in partenza”.