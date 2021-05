Crollo azionario? Perché non c’è da preoccuparsi

Il mercato finanziario nelle ultime settimane ha registrato valori da record, ma non in positivo. Le azioni europee sono scese seguendo la debolezza di Wall Street, Piazza Affari continua a chiudere in negativo, lo spread peggiora toccando i +118 punti base. Tra le principali Borse europee le perdite maggiori le ha affrontate Francoforte, con un -1,77%, seguita da Londra a -1,19% e da Parigi, che accusa un ribasso dell'1,43%. Guardando questi segnali, gli analisti parlano già di crollo del mercato finanziario. Eppure, non c’è alcun motivo per disperarsi. Anzi, è il momento migliore per dedicarsi al trading di azioni.

Perché dormire sonni sereni mentre il mercato crolla

Vedere tutti i propri investimenti in rosso non è esattamente uno spettacolo, ma la storia insegna che invece di agitarsi bisogna cavalcare l’onda. Anche se l’onda è scura e minacciosa. Tutti i ribassi e le correzioni vengono puntualmente cancellati da un successivo rally rialzista, dal quale emergono gli investitori più pazienti. I cali del mercato azionario sono infatti un’ottima opportunità di investimento, soprattutto se si punta alle azioni di grandi aziende. D’altronde, un mercato in negativo non può che migliorare.

Cinque consigli per prepararsi al peggio

Per quanto il mercato azionario si sia più volte dimostrato imprevedibile, un crollo nel prossimo futuro sembra inevitabile. Esiste quindi un modo per prepararsi al peggio? Sì, e ci sono diverse “soluzioni salvagente” che vengono seguite anche dagli investitori di successo.

Mantenere o aumentare la liquidità

Il primo consiglio è quello di recuperare una certa liquidità per sfruttare il momento in cui il prezzo delle azioni sarà a buon mercato. Questo non significa vendere tutti i propri asset, ma valutare quali possono essere proficui sul lungo termine e quali non stanno dando i risultati sperati. Lo si può considerare una sorta di “esame di coscienza”.

Concentrarsi su altre forme di guadagno

Non si sottolinea mai abbastanza quanto sia importante avere una stabilità economica indipendente dal mercato azionario. Questo può tradursi nel trovare un impiego, saldare i propri debiti, accumulare dei risparmi per affrontare le spese quotidiane e eventuali inconvenienti. Un “fondo di emergenza” è fondamentale, anche se si spera di non doverlo utilizzare mai.

Uscire solo in caso di emergenza

L’importante è non farsi prendere dal panico: questo comprende vendere quando le azioni raggiungono valori particolarmente bassi. È invece giustificabile farlo quando l’azienda è messa particolarmente male. Warren Buffett, ad esempio, ha venduto nel 2020 la sua intera posizione nelle azioni di alcune compagnie aeree, un settore che ha sempre ampiamente sostenuto. Si tratta di casi rarissimi, ma questo prova che un grande investitore è anche in grado di fare un passo indietro quando la situazione lo richiede.

Investire prudentemente

È facile farsi coinvolgere emotivamente dagli sbalzi del mercato, alcuni arrivano a misure drastiche quando vedono il conto in rosso. Per questo motivo, è bene fare attenzione a investire solo denaro che si può tenere fermo per diversi anni. In questo modo, anche durante i momenti di crisi non si avranno ripercussioni economiche gravi e si eviterà dello stress aggiuntivo.

Fare attenzione ai prezzi

Infine, affrontare un crollo del mercato azionario significa anche seguire i prezzi su piattaforme come eToro, ed essere pronti a investire quando spunta l’occasione giusta. Agli investitori converrà particolarmente tenere d’occhio le azioni delle grandi aziende, per inserirsi a un prezzo di favore e beneficiarne con il rialzo successivo.

Quanto manca al crollo del mercato azionario?

È impossibile prevedere quando il mercato azionario crollerà: potrebbe accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi o addirittura l’anno prossimo. Con la maggior parte dei Paesi ancora alle prese con il contenimento del virus e le vaccinazioni, le tempistiche potrebbe stringersi. Allo stesso tempo, la graduale riapertura economica potrebbe stabilizzare la situazione ancora per un po’. Interpretare i segnali e formulare delle ipotesi è difficile, ma in ogni caso è meglio prepararsi alla recessione fin da subito.