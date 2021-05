È stato approvato dalla Giunta di Santa Maria Maggiore il progetto redatto dal geometra Andrea Pettinaroli per la manutenzione straordinaria dei cordoli e marciapiedi di via Matteotti e l’asfalto di via Belcastro.

L’opera, il cui costo è poco superiore ai 60 mila euro, sarà finaziata con i fondi frontalieri.