Vaccinazioni, da oggi al via le preadesioni della fascia 30-39 anni

VIa libera da questa mattina sul portale www.ilPiemontevaccina.it le preadesioni al vaccino anti-Covid per la fascia di età 30-39 anni. Entro 48 ore dalla richiesta, il sito fornirà ai richiedenti la data esatta e il luogo dove avverrà la somministrazione.

Ieri, nel primo giorno per le preadesioni loro dedicato, sono state inserite sul portale www.ilPiemontevaccina.it 556 richieste di vaccinazione di residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella regione (come previsto dall’ordinanza del generale Figliuolo).