Piana di Vigezzo: domani apre la stagione estiva

E-bike, mountain bike, trekking e tante attività in tutta sicurezza e all’aria aperta; non mancheranno ovviamente le specialità enogastronomiche. Questo in estrema sintesi è il programma dell’estate 2021 alla Piana di Vigezzo, che è pronta a dare il via alla stagione estiva sabato 29 maggio, proponendo tanti servizi e novità.

Dal 29 maggio la cabinovia per la risalita sarà aperta al pubblico tutti i giorni: una soluzione pratica ed ecocompatibile, che collega il fondovalle, Prestinone, alle vette più alte, ottimo punto di partenza per escursioni a piedi o in bicicletta.

Tra le attività offerte, il noleggio bike: si trova alla partenza della cabinovia e offre numerosi modelli da Mountain Bike, Downhill e Bici Elettriche, sia da adulto che da ragazzo. Tutte a disposizione solo per alcune ore, oppure per la giornata o un intero weekend.

Per chi preferisce scoprire gli angoli nascosti della Valle Vigezzo accompagnato da una guida esperta, sono in programma 5 Adventure Tour in E-Bike (2 giugno, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 3 ottobre) di circa 45 km, che porteranno alla scoperta una diversa area della Valle, percorrendo strade e sentieri a molti sconosciuti. I tour dureranno una giornata intera (8:00/17:00), con un break per pranzo, con possibilità di ricarica batterie della bicicletta.

Le montagne della Piana sono perfette anche per gli amanti del trekking e del nordik walking, con sentieri in grado di accontentare tutti, dalle famiglie agli escursionisti più esperti.

Terminato lo sport, potrai concederti un gustoso pranzo con piatti della tradizione al ristoro La Tana, aperto a partire dal 29 maggio.

Abbiamo pensato anche alle famiglie che trascorreranno l’estate nella nostra splendida Valle, e quindi, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, lo staff della Piana ha pensato di proporre nuovamente il Summer Camp, dal 21 giugno alla fine di luglio un summer camp multisport e all’insegna del divertimento, immerso nella natura, dove fare nuove amicizie e tante attività. Il programma completo è disponibile sul sito web www.pianadivigezzo.it.

Per agevolare l’acquisto e la prenotazione di tutte le proposte della Piana è operativo un info point & shop, in centro a Santa Maria Maggiore (via Cavalli 20). Qui si può prenotare il Ristorante La Tana, iscriversi al Summer Camp, acquistare lo Sport Pass, noleggiare direttamente le biciclette e molto altro.