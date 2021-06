Iniziati i lavori lungo il viadotto di Gagnone, senso unico alternato fino a fine luglio

Lavori necessari ma che provocano già i primi disagi. Anas ha avviato gli interventi di ristrutturazione del viadotto di Gagnone, manufatto da tempo nell’occhio del ciclone degli automobilisti per le condizioni in cui versano alcuni piloni di sostegno che presentano evidenti segni di deterioramento.

Anas ha sempre rassicurato che non vi sono problemi di sicurezza ma che comunque occorre intervenire. I lavori sono iniziati ieri, dopo le verifiche tecniche di inizio settimana. Ora la circolazione è consentita solo a senso unico alternato, con una corsia ricavata al centro dell’asse stradale.

E già si evidenziano i primi disagi con conseguenti lamentele, segnalati soprattutto nelle ore di punta, quando si formano lunghe code. Problematica destinata a protrarsi fino a fine luglio. L’ordinanza di Anas prevede infatti il divieto di transito a camion con pieno carico superiore alle 25 tonnellate e il mantenimento del senso unico alternato, fino alle 18 del 27 luglio.

“E’ previsto l’impiego di movieri nei momenti più critici di traffico” assicura il presidente dell’Unione Montana Valle Vigezzo, Paolo Giovanola che con gli altri amministratori vigezzini sta valutando con Anas tutte le soluzioni possibili per limitare al minimo i disagi. "Il tipo di intervento – precisa Giovanola, unitamente al sindaco del Comune di Druogno, Marco Zanoletti – richiede un risanamento della struttura generale, per questo motivo durante i lavori necessita di un minore carico: da qui la limitazione al traffico pesante. Si richiede all’utenza di avere comprensione per eventuali disagi che si verificheranno nei tempi necessari per l’intervento".