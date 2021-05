Merlino, il “mago” delle percussioni presenta il suo nuovo lavoro ispirato alle donne

Dove aver mosso i suoi primi passi nella musica come batterista pop-rock, ormai da diversi anni Davide Merlino è considerato uno dei percussionisti di punta della scena italiana e non solo. Verbanese d'origine, Merlino -il “Mago” per gli amici- ha presentato di recente il suo ultimo lavoro discografico, uscito a suo tempo ma purtroppo rallentato dalla pandemia. Si intitola “Naturali armonie”. “Un progetto - ha spiegato l'autore - che ho realizzato durante la pandemia e che si compone di un libro e di un disco ispirati al mondo delle donne: fotografe, registe, pittrici”. Sei tracce scritte per vibrafono (in collaborazione con Francesco Pinetti) che saranno suonate davanti a fine mese. Tra i titoli: "Camilla", "Frida", "Tina" e "Pao". Per il “Mago”, già conosciuto anche all'estero per via delle sue esibizioni e collaborazioni con artisti di fama, un altro passo importante del suo variegato (perché composto da diverse sfaccettature) percorso.

Intanto lo stesso Merlino, nelle sue vesti di ideatore e direttore artistico, ha presentato anche l'edizione numero 7 di “Poliritmica”, festival nato nel 2015 sulle rive del lago Maggiore con l'obiettivo di radunare a Verbania i migliori percussionisti a livello mondiale a confrontarsi e dialogare con gli interpreti locali. Un evento organizzato in collaborazione con diversi enti e associazioni del territorio che, col trascorrere del tempo, ha assunto un'importanza rilevante nel settore. La prima tappa della kermesse è in programma sabato 29 maggio, alle 21, presso il cortile del Museo del Paesaggio di Pallanza, dove Merlino suonerà il suo ultimo cd. Poi la carovana dei musicisti si sposterà in Ossola, dove si terrà un seminario (30 maggio) nella splendida cornice del castello di Vogogna. A seguire, altri appuntamenti sino al prossimo mese di ottobre. Quest’anno “Poliritmica” sarà interamente dedicato a Giorgio Borghini, musicoterapeuta e percussionista, amico di Merlino, scomparso nel 2020 all'età di 57 anni.