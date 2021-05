Domodossola si appresta a celebrare la Festa della Repubblica

Mercoledì 2 Giugno si celebra la Festa della Repubblica, ricorrenza tra le più importanti della storia del nostro Paese, istituita per ricordare il referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana con lo storico passaggio dell'Italia dalla monarchia al sistema repubblicano.

Un giorno memorabile. Il 2 giugno rappresenta per tutti noi una data significativa che abbiamo il dovere di condividere soprattutto con i nostri giovani perché rimanga sempre vivo lo spirito che ha portato gli italiani, uomini e donne, a scegliere la Repubblica con il loro voto.

Fu infatti la prima volta che in Italia si svolse una votazione a suffragio universale.

Al valore di questa Festa che ci rappresenta tutti è dedicato il manifesto istituzionale della ricorrenza del 2 Giugno: il giorno in cui tutti gli italiani esprimono un sentimento di appartenenza all’Italia, orgogliosi della sua storia e di quanto ha saputo costruire nei suoi 75 anni di vita.

Come per l'anno precedente sarà un 2 Giugno sobrio. A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria non ci sarà l’appuntamento con il tradizionale concerto della Festa della Repubblica con il Civico Corpo Musicale.

Il Sindaco di Domodossola

Lucio Pizzi