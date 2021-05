Scelte sostenibili a tavola: perché preferire il pesce certificato MSC

Al giorno d'oggi sono sempre di più le persone che compiono scelte sostenibili anche a tavola, prestando una maggiore attenzione alla provenienza dei prodotti che acquistano e ai vari metodi di approvvigionamento. D'altronde, l'ambiente è una risorsa preziosa e questo ormai è chiaro a tutti, così come è assodato che sia necessario tutelare le specie che popolano il nostro Pianeta e che rischiano di scomparire per colpa dell'uomo e dei danni arrecati negli ultimi decenni.

Per quanto riguarda il pesce, una scelta sostenibile che tutti noi possiamo compiere ogni giorno è quella di preferire i prodotti certificati MSC. Sul sito di FRoSTA, marchio molto attento a questo aspetto, è possibile trovare diverse informazioni in merito. Il pesce surgelato venduto da tale brand è infatti tutto certificato MSC, derivante da pesca sostenibile e 100% naturale. Vediamo però perché conviene scegliere tali prodotti, non solo per questioni etiche ma anche salutari.

Certificazione MSC: di cosa si tratta?

Il marchio MSC è una certificazione che viene assegnata esclusivamente ai prodotti ittici che rispettano determinati criteri di sostenibilità. Per andare più nello specifico, la certificazione MSC prevede che vengano rispettati 3 criteri fondamentali:

1. Controllo degli stock ittici

I pesci che popolano mari ed oceani sono moltissimi, ma per garantire la sopravvivenza delle specie è importante evitare di prelevarne eccessive quantità. Purtroppo, ancora oggi esistono pratiche di pesca che sono tutt'altro che sostenibili e che non prevedono limiti in termini di stock. Per assicurare la biodiversità negli ambienti marini, la pesca MSC è sempre controllata in modo da lasciare nell'oceano abbastanza esemplari da poter assicurare la continuità della specie.

2. Metodi di pesca rispettosi dell'ambiente

I metodi e le attrezzature utilizzate per la pesca rischiano in alcuni casi di compromettere l'ambiente marino danneggiando in modo irreversibile specie ittiche ma anche alghe e vegetali, ciò va ad alterare la biodiversità di mari ed oceani. Proprio per questo motivo la pesca sostenibile certificata MSC prevede la riduzione al minimo di qualsiasi impatto ambientale.

3. Gestione responsabile della pesca

Le aziende certificate MSC gestiscono le attività di pesca in modo responsabile, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Perché scegliere il pesce certificato MSC

Adesso che abbiamo chiarito quali siano i criteri di base della certificazione MSC, è facile intuire perché convenga preferire i prodotti ittici con il bollino blu. Si tratta di una scelta sostenibile ed etica, che si compie per tutelare nel proprio piccolo le moltissime specie che popolano mari ed oceani e che sono già messe a dura prova da altri problemi. Se vi aggiungiamo anche le pratiche di pesca scorrette, rischiamo davvero di provocare l'estinzione di tutti gli esemplari acquatici ed i responsabili siamo tutti noi, perché nel nostro piccolo potremmo fare la differenza. Acquistando prodotti certificati MSC sosteniamo questa importantissima iniziativa, che merita di essere valorizzata.

A ciò vale la pena aggiungere che il pesce certificato MSC è anche rintracciabile, il che significa che è possibile conoscerne la provenienza in modo affidabile e sicuro. Oltre al fattore etico, dunque, c'è anche quello salutare da considerare.