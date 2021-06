Cannobio ospita lo stage estivo "Lago Maggiore Danza"

L’Ecole de Danse organizza il XIV stage estivo "Lago Maggiore Danza", patrocinato dal Comune di Cannobio, Verbania e Borgomanero.

Lo stage si tiene nel mese di luglio, quest’anno dal 11 al 17 luglio 2021 nella splendida cornice di Cannobio.

In questi anni ha attirato numerosi allievi provenienti un po’ da tutta Italia.

I ragazzi hanno la possibilità di progredire nella tecnica della danza e di crescere durante questa settimana educativa, stimolante, formativa e divertente.

Anche in questa edizione le lezioni saranno tenute da insegnanti professionisti altamente qualificati, lezioni di danza classica, danza contemporanea oltre ad un laboratorio di Teatro.

Gli allievi potranno soggiornare per la settimana presso l’Hotel Il portico, o frequentare da esterni dal mattino fino alle 18 circa.

Le lezioni si terranno in ampie sale arieggiate e all’aperto a qualche minuto a piedi dall’Hotel.

Oltre alla completa assistenza dello staff per tutti gli stagisti, saranno adottate in ogni luogo le misure necessarie per covid-19 a sicurezza di tutti.

Direzione ed organizzazione stage estivo Lago Maggiora Danza - Elena De Zuani